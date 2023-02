Nino Minardo (Lega) in visita alla sede romana dei Ros

“Mi è sembrato doveroso, prima di tutto come siciliano, venire a ringraziare i vertici del Ros per tutti i successi investigativi, non ultimo la cattura di Matteo Messina Denaro, che hanno contribuito a rendere migliore una terra così tanto martoriata dalla criminalità organizzata. Un ringraziamento che ho chiesto al generale Angelosanto (nella foto) di estendere a tutti gli uomini del Ros e in particolare alle loro famiglie per i sacrifici che quotidianamente fanno” così il Presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, della Lega, oggi in visita alla sede romana del Raggruppamento Operativo Speciale.

Minardo è stato accolto dal comandante dei Ros, il generale di divisione Pasquale Angelosanto, e dai comandati dei Reparti del ROS centrale.

“Ho ancora negli occhi – continua Minardo – l’affetto che i palermitani hanno mostrato agli uomini del Ros reduci dall’operazione che ha portato alla cattura di Messina Denaro. Non si tratta di un fatto estemporaneo ma è l’apprezzamento sincero per l’opera del Ros, un apprezzamento che viene da lontano dai tempi delle imprese del Generale Dalla Chiesa contro le Brigate Rosse, passando poi per gli importanti risultati ottenuti nel contrasto al terrorismo fino ad arrivare ai successi ottenuti nel contrasto a tutte le forme di criminalità organizzata ed in modo particolare a cosa nostra ed alla ‘ndrangheta”.

Il Generale Angelosanto ha illustrato al Presidente della Commissione Difesa l’attività del Ros con un particolare approfondimento sulla recente operazione ‘Tramonto’ che ha fermato la latitanza del boss di Castelvetrano. Nel corso dell’incontro è emersa anche la necessità di mantenere sempre al massimo livello l’attività dell’organo investigativo dei Carabinieri, garantito tramite anche il ricorso agli ufficiali della riserva selezionata che tra i loro ranghi vedono professionisti altamente specializzati.