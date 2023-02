Palermo, il venerdì di Bollicine con musica e specialità gastronomiche

Da Bollicina, in via Isidoro La Lumia 24, a Palermo, il meglio della tradizione italiana gastronomica sposa i ritmi brasiliani, con il live del 10 febbraio che avrà come ospiti Ferdando Fyaman e Fausto Riccobono (nella foto) accompagnati dalla proposta enologica che arriva dalle migliori cantine. Un viaggio nella tradizione italiana che si potrà fare prenotando un tavolo che darà modo di gustare un tagliere, abbinato a un calice o un cocktail, proposti per l’occasione a 20 euro.

A rendere ancora più frizzante la serata saranno le note della musica popolare brasiliana portati da Fernando Fyaman che, insieme a Fausto Riccobono, regalerà interpretazioni riarrangiate di grandi nomi della musica popolare brasiliana, come Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan e Geronimo Santana tra gli altri, insieme a inediti che portano la firma dello stesso Fyaman per far vivere agli spettatori un’esperienza gioiosa, vibrante, amorevole, in altre parole un'esperienza genuinamente brasiliana. Info e prenotazioni al cell. 333.4983266.