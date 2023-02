Definito il contenzioso Siracusa-Regione sul collegamento con l'isola di Ortigia

“Il Comune di Siracusa non dovrà risarcire 10 milioni di euro alla Regione per la realizzazione di opere di collegamento all’Isola di Ortigia. Dai deputati siracusani coesione per il bene del territorio”. Lo ha detto Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico, dopo il voto dell’Assemblea Regionale Siciliana sull’articolo della Legge Finanziaria che definisce il contenzioso con il Comune di Siracusa relativamente a progettazione, appalto ed esecuzione delle opere connesse al collegamento con l'isola di Ortigia, già finanziate negli Anni 90. La Regione, infatti, ha riconosciuto la funzionalità delle strutture realizzate, considerandole utili alla mobilità nell’Isola.

L’emendamento, presentato dal deputato Giuseppe Carta – presidente della 4^ commissione parlamentare Ambiente, Territorio e Mobilità – è stato sostenuto anche da Tiziano Spada, segretario della stessa. In Sala d’Ercole, l’articolo ha ricevuto il sostegno anche dagli altri deputati siracusani presenti ed è stato approvato.

“In Aula – ha sottolineato Tiziano Spada – i deputati della provincia di Siracusa hanno dimostrato che, quando le proposte vertono sul miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, può esserci convergenza. Si tratta di un risultato storico per la città di Siracusa e per un territorio che da anni aspettava risposte dai rappresentanti politici in Assemblea Regionale”.