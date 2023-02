Catania, McDonald’s dona pasti caldi a famiglie in difficoltà

La terza edizione di Sempre aperti a donare arriva a Catania, dove McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald donano 400 pasti caldi a settimana ad alcune strutture caritative del territorio che accolgono persone e famiglie in difficoltà, convenzionate con Banco Alimentare Sicilia Orientale.

I ristoranti McDonald’s di Catania in via di Passo Gravina, viale Ulisse, Piazza Stesicoro e via Ionica angolo via Alcalà, sono coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alle seguenti associazioni e strutture benefiche: Bartimeo XXI ODV - CE.V.U.C, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e Associazione Oasi del Cuore ODV.

Le donazioni a Catania, nella cui provincia McDonald’s conta 12 ristoranti, fanno parte di Sempre aperti a donare, l’attività proposta anche quest’anno da McDonald’s con Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, in collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altri enti caritativi presenti sul territorio.