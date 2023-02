Anffas Ragusa, assistenza pratiche per disabili in via Dante

L’Anffas onlus Ragusa informa che, per gli utenti del distretto di Ragusa, è possibile presentare nell'ambulatorio specialistico di via Dante 112 le istanze riguardanti i disabili gravissimi, quelle per l’attivazione dell’Adi sociale, le visite domiciliari per autorizzazioni presidi abbattimento barriere architettoniche. Per info ci si può rivolgere all’assistente Asp, dottor Antonino Blandizzi. L’ufficio è aperto nelle giornate di martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30 e il mercoledì dalle 9 alle 12,30. E’ possibile contattare telefonicamente lo 0932.234803 oppure inviare una mail all’indirizzo antonino.blandizzi@asp.rg.it. “Per le nostre attività e per i nostri associati – dice la direttrice Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia (nella foto) – si tratta di un presidio di fondamentale importanza. Ed ecco perché, al pari di quanto ha già fatto l’Asp, divulghiamo i contatti e quali sono le richieste a cui si può avere accesso per rendere maggiormente agevole la possibilità di ottenere risposte specifiche. Come sempre, anche da parte nostra ci sarà la massima assistenza nell’accompagnare chi ne farà richiesta a ottenere le risposte auspicate”.