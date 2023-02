Siracusa, 'Astrea' coopera con il consolato della Turchia: aiuti umanitari

L’immane tragedia che ha colpito le popolazioni di Turchia e Siria in seguito alla sciame sismico abbattutosi nella zona al confine tra i due Paesi sta mobilitando in ogni parte d’Italia volontari e mezzi per correre in soccorso delle popolazioni terremotate, alla chiamata risponde prontamente anche la città di Siracusa dove già da qualche giorno si susseguono da più parti appelli e raccolte solidali. In questo triste momento l’associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo, per voce della presidente Rossana La Monica, risponde presente all’appello lanciato dal console onorario di Turchia, Domenico Romeo raggiunto telefonicamente nella giornata di ieri. Dal cordiale colloquio intercorso tra i due è scaturito un accordo di cooperazione per ottimizzare nella maniera più efficace e celere possibile la raccolta solidale di tutta una serie di elementi utili da inviare alle popolazioni colpite dal sisma. “Al momento, - spiega il console Romeo – tra le maggiori priorità dettate dall’emergenza in atto è la ricerca di medici chirurghi ed ortopedici. Facciamo appello ai sanitari siracusani e siciliani, - ha continuato Romeo - per chiedere loro la disponibilità ad affiancare il personale sanitario già presente sui luoghi del disastro, ormai impegnato da giorni a prestare soccorso. Poi naturalmente, - aggiunge ancora - sia come Console che in qualità di presidente dell'Associazione di Amicizia Sicilia Turchia mi sto impegnando a creare in ciascun località una raccolta di indumenti e di viveri che possono essere mandati in Turchia, direttamente da Catania con voli speciali, in partenza dall’aeroporto di Catania, verso le zone terremotate o trasferendoli in un più grande centro di raccolta creato a Roma. Ci tengo a sottolineare che, come è già accaduto con altre raccolte di solidarietà, il popolo siciliano sta rispondendo come sempre con grande cuore e abbiamo ricevuto già tantissime proposte di raccolta oggetti di prima necessità ed abiti che abbiamo intenzione di integrare al più presto con una raccolta fondi attraverso l’apertura di un conto corrente dedicato che stiamo predisponendo”.

“Più volte durante la mia vita, - aggiunge Rossana La Monica - mi sono sentita devastata da ciò che succede nel mondo, questa è una di quelle volte. Il senso di tristezza, smarrimento che ti assale ti fa sentire impotente. Questo mi ha spinto a cercare un modo per poter aiutare. Mi sono messa in contatto con il Consolato turco a Siracusa, ed insieme al console Domenico Romeo abbiamo strutturato insieme alla squadra Astrea come poter far giungere gli aiuti da Siracusa. L’appello è rivolto a tutti coloro che possono e vogliono fare la loro parte in questa tristissima vicenda per poter dare il nostro contributo con aiuti materiali – conclude la presidente di Astrea - e anche per far sentire la nostra vicinanza al loro immenso dolore. Lo trovo doveroso”.

In locandina l’elenco dettagliato dei prodotti che servono urgentemente, tra questi: alimenti a lunga conservazione, cibi in scatola, per bambini, pannolini, assorbenti, coperte, cappotti, sciarpe, calze, cappelli di lana ed indumenti invernali, nuovi o pari al nuovo.