Ragusa, riaperto il reparto di Pediatria all'ospedale Giovanni Paolo II

Il reparto di Pediatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa è tornato operativo da oggi così come era stato disposto dalla Direzione strategica dell’ASP di Ragusa dopo le interlocuzioni di queste settimane con le istituzioni del territorio e, per quanto concerne la parte operativa, con il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, nonché direttore dell’Unità operativa complessa di Pediatria del “Guzzardi” di Vittoria e, ad interim, della U.O.C. di Pediatria del “Giovanni Paolo II”, Fabrizio Comisi.

La riattivazione del reparto è stata resa possibile grazie all’unificazione degli organici di Ragusa e Vittoria, e tramite la richiesta di prestazioni aggiuntive ai medici pediatri. “L’Azienda, per le note carenze d’organico, ha dovuto interrompere i ricoveri in Pediatria alla vigilia del Covid - spiega il dottor Comisi -. Per la riattivazione dei turni h24 nella Pediatria di Ragusa, che richiederebbe almeno 6 medici a fronte dei 5 disponibili, si è operata la “unificazione funzionale” con l’organico della Pediatria di Vittoria, anch’esso carente, che conta 5 medici: in tal modo si riuscirà, nel breve periodo, a garantire una attività di emergenza in entrambi i presidi”.

Tutto ciò “in attesa del reperimento di nuove unità che l’Azienda ha immediatamente avviato utilizzando tutti gli strumenti disponibili ed i percorsi consentiti dalla vigente normativa, dagli incarichi a tempo determinato, ai concorsi e alle convenzioni con altre Aziende". Questa mattina la cerimonia ufficiale alla presenza dei vertici dell'Asp.