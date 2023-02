Caltagirone: Il vescovo Peri incontra gli operatori dell’Ospedale "Gravina"

«Tra le tante cose che voglio dirvi oggi ve ne vorrei affidare tre. La prima è che vogliamo essere vicini al vostro lavoro. È un atto di riconoscenza per la fatica e la dedizione che come comunità vi dobbiamo. La seconda cosa è l’invito a umanizzare, tutti insieme, la malattia. È una dimensione, oserei dire, fondamentale della vita che prima o poi ci tocca tutti. Essere preparati a viverla bene non è una cosa che si può improvvisare. Il terzo pensiero che vi rivolgo va dritto al cuore del vostro lavoro. Oggi noi non vogliamo aggiungere un momento di spiritualità al lavoro, ma vogliamo vivere la spiritualità di questo lavoro. Il fatto stesso di avere un contatto così stretto con le persone è un dato di spiritualità. Se questa opportunità ci è offerta, poi, dalla Giornata Mondiale del Malato, allora l’invito che rivolgo a tutti noi è che tutto questo diventi uno stile, un accompagnamento, una presenza, una disponibilità» lo ha detto il vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, incontrando gli operatori dell’Ospedale “Gravina” nella nuova area accoglienza, all’ingresso del Presidio.