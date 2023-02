L’AdSP del Mare di Sicilia Orientale al Fruit Logistica a Berlino per promuovere i porti di Augusta, Catania e Pozzallo

Missione lampo in Germania da parte dell'Autorità del sistema portuale del Mar di Sicilia orientale, dedicata alla partecipazione alla edizione 2023 del Fruit Logistica, che è la fiera leader nel mercato globale dell'industria agro-alimentare. La fiera copre l'intero spettro della catena del valore, dal coltivatore al consumatore.

I principali settori includono logistica, macchinari, tecnologia e Smart Agri. Anche il settore dei prodotti biologici in costante crescita registra un numero crescente di partecipanti.

Il Presidente Francesco Di Sarcina, accompagnato dal funzionario Massimo Scatà ieri hanno incontrato i principali operatori del cargo frutta e refrigerato per rappresentare le opportunità offerte dalla nuova configurazione e dotazione infrastrutturale dell’AdSP e dei porti del sistema: Augusta, Catania e Pozzallo.

Dopo una giornata in fiera ricca di meeting, il Presidente ha anche partecipato all’incontro di Confagricoltura, co-organizzato con l’ambasciata italiana a Berlino, dove i rappresentanti del governo e del mondo produttivo hanno discusso del contesto economico complesso che condiziona la propensione agli investimenti e accresce il rischio di impresa.

“I diversi incontri che abbiamo avuto oggi mi fanno ben sperare che si possano presto accrescere i volumi di merci alimentari movimentate oggi dai nostri porti. In particolare, abbiamo registrato un forte interesse dei nostri interlocutori alla iniziativa che stiamo portando avanti di trasferire il terminal container da Catania ad Augusta, porto dove gli spazi da dedicare a questa attività potranno meglio rispondere alle esigenze del mercato”, ha poi dichiarato il Presidente prima del suo rientro in sede.