Forte nevicata sull'Etna, tratte in salvo otto persone e trasferite a Pedara

Dieci famiglie sono rimaste isolate dalla neve, caduta copiosa sull'Etna, e senza energia elettrica a Tardaria, frazione di Pedara.

Cinque sono state già evacuate dai soccorritori.

"Sono al freddo da ieri sera - spiega all'Ansa il sindaco Alfio Cristaudo, che coordina l'intervento - senza riscaldamento ed energia elettrica per un guasto nella zona, dove ci sono 60 centimetri di neve. Sono in ipotermia stiamo andando a recuperali"". Sul posto l'Enel ha portato dei gruppi elettrogeni. Tra i soccorritori Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Rangers Europa di Nicolosi, Soccorso alpino, Misericordia, Polizia municipale e Carabinieri.

I Militari della stazione Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi hanno soccorso otto persone, compresi tre minorenni, rimaste isolate nella frazione di Tarderia a Pedara, sull'Etna dove c'è stata una forte nevicata.

La segnalazione era arrivata al comando provinciale delle Fiamme gialle di Catania dalla sala operativa dei Vigili del fuoco.

Un gruppo di persone che a causa della forte bufera di vento e neve che da ieri sera si è abbattuta sull'Etna, erano rimaste isolate nelle loro case, prive, tra l'altro, di energia elettrica. A metterli in salvo una pattuglia del Sagf della Guardia di finanza di Nicolosi e un'unità operativa dei pompieri con l'ausilio dei mezzi cingolati della Protezione civile regionale. Le otto persone sono state messe in salvo e portate a Pedara.