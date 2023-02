Palermo, demolite sei rivendite di fiori vicine al cimitero dei Rotoli

Il nucleo controllo attività commerciali della polizia municipale di Palermo hanno sequestrato le baracche che da anni si trovano sul suolo pubblico lungo il perimetro del cimitero dei Rotoli, utilizzate come rivendita di fuori.

L'operazione segue quella avviata al cimitero di Sant'Orsola qualche anno fa.

La polizia municipale è intervenuta per liberare i marciapiedi dalle strutture abusive. In alcuni casi le demolizioni sono avvenute nell'immediatezza, su volontà di alcuni commercianti, per evitare le sanzioni più gravi del sequestro. In queste settimane sono iniziati i processi a carico dei fiorai che hanno realizzato le rivendite abusive nella zona di Sant'Orsola.