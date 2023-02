Sorpreso a spacciare cocaina: un arresto a Licata

- La Polizia di Stato di Licata (Agrigento), con la collaborazione dei militari della locale Tenenza della Guardia di Finanza, ha tratto in arresto, nella flagranza del reato, B.R. licatese di 23 anni, resosi responsabile del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In particolare, personale del Commissariato di P.S. di Licata unitamente ai militari dell'Unità Cinofile della GdF, durante un'attività di polizia ha rinvenuto e sequestrato ingente quantità di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina, qualche dose di hashish e 64 grammi di marijuana, nonché oltre 6000 euro in denaro contante e diversi strumenti per il confezionamento e la commercializzazione dello stupefacente, con deferimento di tre persone, ritenute responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arrestato è stato condotto presso la sua abitazione dove è agli arresti domiciliari, in attesa della prevista convalida.