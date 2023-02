Maltempo, Catania e Siracusa sott'acqua. Emergenza anche nel Ragusano

E’ ancora emergenza maltempo nella Sicilia orientale. Allagamenti, case isolate, collegamenti con le isole minori in tilt e scuole chiuse anche oggi a Catania, Siracusa e Ragusa.

Le notizie provenienti dai Vigili del fuoco e dalle varie sedi comunali della Protezione civile danno un quadro drammatico della situazione meteo con disagi ma, per fortuna, senza danni alle persone fino a questo momento. Nella parte sud orientale dell’isola piove ininterrottamente da 48 ore e le previsioni parlano di un miglioramento sensibile solo dalla giornata di domani. Molte le strade interrotte per la caduta di alberi abbattuti dal vento e torrenti in piena. Particolarmente grave la situazione nel Siracusano dove Marzamemi, Pachino e Portopalo sono flagellate dalla tempesta di pioggia e vento. Ma in altri centri della provincia si segnalano situazioni di emergenza con decine di chiamate ai Vigili del fuoco.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia ha prorogato l'ordinanza di chiusura di scuole ed asili, mercati, degli impianti sportivi, dei parchi, tra cui l'area archeologica della Neapolis ed il Castello Maniace. Anche gli altri sindaci del Siracusano hanno deciso di chiudere le scuole per il secondo giorno.

E’ proseguita per tutta la notte a Siracusa ed è ancora in corso l’attività di salvataggio di decine di persone rimaste bloccate nelle auto o nelle proprie abitazioni su tutto il territorio comunale.

“Una situazione drammatica- dichiara l’assessore alla Protezione civile Enzo Pantano- alla quale stiamo cercando di fronteggiare con tutti i mezzi a nostra disposizione. Alcune squadre sono intervenute nell’area di traversa Mottava per mettere in salvo una ventina di persone. Rilanciamo l’appello ad evitare gli spostamenti a causa del pericolo legato all’intensità degli eventi atmosferici”.

La Protezione civile di Siracusa ricorda i numeri da contattare per le emergenze: 3389381109; 0931451668; Comando Polizia municipale 3484981781, 3341169784, 0931451151, 3341169784; numero verde 800632328.

Nel Catanese risulta difficile, al momento, raggiungere Grammichele per alcune strade chiuse al traffico per smottamenti e alberi sulla carreggiata. Il commissario straordinario del comune di Catania, Piero Mattei, ha disposto anche per l’intera giornata di oggi la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, con l’interdizione all’accesso nei cimiteri comunali, nel giardino Bellini e in tutti i parchi Comunali. Il vento nella notte ha bloccato l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, con voli dirottati e cancellati e fortissimi ritardi.

Nel Ragusano le squadre della Protezione civile e dei Vigili del fuoco sono intervenute sulla Vittoria-Santa Croce per una ventina di auto in panne. Da oltre 24 ore i Vigili del Fuoco sono impegnati per far fronte alle numerose richieste di interventi per far fronte ai danni causati dalla pioggia. Piccoli smottamenti, rimozione alberi cartelloni pubblicitari, e qualche auto in panne tra gli interventi eseguiti. Nella tarda serata, le richieste di intervento si sono intensificate, a causa di problematiche alla viabilità oltre che alla necessità di provvedere al recupero di alcuni operai del depuratore di Modica che non riuscivano ad attraversare il letto di acqua che si frapponeva fra le sponde della cosiddetta Fiumara. E' stata disposta l'attivazione delle unità specializzate negli interventi fluviali, richiamati in servizio che si sono aggiunti alle squadre operative. Nel corso della notte diverse richieste di intervento per strade allagate, con auto in panne, in tuti i percorsi viari della provincia, abitazioni invase dall'acqua che non drenava dalle strade.

Chiusa la strada Modica-Scicli lungo il torrente Fiumara che rischia di esondare. A Comiso diverse strade sono chiuse al traffico in attesa delle squadre di manutenzione. Disagi nella circolazione lungo la direttrice Ragusa-Catania e nelle diramazioni delle strade provinciali per Chiaramonte Gulfi e Comiso. Nella notte è stata soccorsa un'auto in panne all'interno della quale vi era una partoriente che doveva raggiungere l'ospedale Giovanni Paolo II. Continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco e il centro operativo di Roma in accordo con la Direzione Regionale dalle 08:00 di oggi ha disposto il raddoppio dei turni per cui sono in servizio circa 50 vigili del fuoco per far fronte alle numerose richieste di intervento dando priorità alle richieste di soccorso che vedono coinvolte persone e lasciando per momenti successivi le richieste di svuotamento di piani cantinati. Tutte le attività sono coordinate dal Prefetto di Ragusa in sinergia con i sindaci della provincia con il libero consorzio le forze dell'ordine la Protezione Civile Regionale.

(FOTO: FRANCO ASSENZA)