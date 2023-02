Maltrattamenti e stalker alla ex per cinque anni: arrestato a Floridia

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Modena, un pregiudicato di 45 anni, Sebastiano Marino, all'epoca dei fatti domiciliato in Emilia Romagna che dal 2017 al 2022 si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti della ex moglie.

I militari dell’Arma lo hanno rintracciato nella sua abitazione di contrada Benalì, vicino Floridia e tradotto presso la Casa Circondariale di Siracusa, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento.