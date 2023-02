Controlli a una caffetteria di Noto, sanzioni per 18 mila euro

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di P.S. di Noto, nell’ambito di predisposti controlli amministrativi effettuati in attività commerciali del comune netino, svolti in sinergia con personale dell’A.S.P. di Siracusa, hanno sanzionato una caffetteria sita nella città barocca per inadempienze di carattere amministrativo.

In specie, i due lavoratori presenti non erano in grado di esibire l’attestato di formazione per alimentaristi e gli alimenti esposti in vetrina riscaldata (cornetti e rustici salati) forniti da ditte esterne, risultavano sprovvisti di etichettatura e di informazioni in merito agli ingredienti e all’eventuale presenza di allergeni.

Pertanto, si è proceduto alle contestazioni per le violazioni riscontrate pari ad euro 7.000,00.

Inoltre, i due dipendenti non erano in regola con il contatto di lavoro e prestavano la propria opera in nero.

Emergeva, altresì, che anche un terzo lavoratore, non presente al momento del controllo, risultava non ingaggiato. Alla luce di quanto sopra, si procedeva alla segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa per le violazioni in materia di diritto del lavoro per un ammontare complessivo di circa 11.000 euro. Quindi complessivamente le sanzioni ammontavano i 18.000 euro.