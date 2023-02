Spada (Pd) porta i soldi della Regione a Floridia per completare il 'Santuzzo'

“Floridia e Mazzarrona, due campi da calcio all’avanguardia finanziati dalla Regione”. Lo dice Tiziano Spada, deputato del Partito Democratico, dopo l’approvazione all’Assemblea Regionale Siciliana di due emendamenti alla Legge Finanziaria che prevedono il completamento dei lavori al campo “Santuzzo” di Floridia e la realizzazione di un campo da calcio nel quartiere Mazzarrona, a Siracusa.

“Gli 800 mila euro per Floridia – sottolinea Spada – serviranno per concludere i lavori al campo da calcio e al tensostatico. Per troppo tempo i cittadini hanno dovuto fare a meno di una struttura che, negli anni, ha permesso a tanti floridiani di divertirsi e di creare aggregazione sociale”.

L’iter per la riqualificazione del campo sportivo a Floridia era iniziato nel 2013 nell’ambito del “Patto per la Sicilia”. Dopo l’aggiudicazione del finanziamento, una serie di problematiche ha portato all’interruzione dei lavori. Lo stanziamento di 800 mila euro, su proposta del deputato regionale Tiziano Spada, permetterà di concludere i lavori e consegnare alla città un impianto all’avanguardia.

“A Floridia il calcio è cultura e identità: basti pensare che il Floridia era la matricola più antica nell’ambito dilettantistico siciliano – prosegue Spada -. Dopo l’interruzione dei lavori di ristrutturazione, però, la società calcistica ha traslocato altrove, privando la città di un punto di riferimento fondamentale. Questo risultato è frutto del lavoro svolto in sinergia con il sindaco di Floridia Marco Carianni, con l’obiettivo di restituire ai cittadini una struttura che permetta ai

giovani di crescere”.

Un altro emendamento da 100 mila euro - presentato dall’on. Spada e approvato dall’Aula - permetterà la realizzazione di un campo da calcio a Siracusa, nel quartiere Mazzarrona.

“È un risultato importante - conclude il parlamentare regionale - perché dopo tanti anni in cui si è solo parlato di periferie, oggi diamo un segnale concreto realizzando un impianto in una delle zone più difficile da gestire in provincia”.