Venezia, bullizzato dai compagni di classe ingerisce medicinali

Un ragazzo di 14 anni chefrequenta la pima classe in un istituto scolastico di Venezia è finito all'ospedale per aver ingerito 30 pastiglie, dopo aversubito atti di bullismo. Il fatto è accaduto il 24 gennaio scorso, come riporta il Corriere del Veneto, nel convitto della scuola, frequentato dagli alunni che abitano fuori sede. Ora il giovane, ricoverato all'ospedale di Mestre, è fuori pericolo ma l'istituto, sulla base delle sue parole, ha preso dei provvedimenti.