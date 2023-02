Almaviva, Bevilacqua (M5S): il governo tradisce i lavoratori di Catania e Palermo

"Un'altra promessa tradita da parte del Governo, che stavolta colpisce i 500 operatori di Almaviva impiegati per il numero di emergenza 1500. Al decreto Milleproroghe, in discussione in Senato, infatti, l'Esecutivo non ha presentato alcun emendamento per la proroga del servizio, come invece il capo di Gabinetto del ministro Adolfo Urso aveva promesso durante la riunione svoltasi al Mimit il 31 gennaio scorso. Con l'inflazione alle stelle, il caro energia e i salari impoveriti sarebbero dovute arrivare risposte concrete. Con il deputato regionale Adriano Varrica stiamo seguendo fin da maggio dello scorso anno la vicenda e abbiamo intrapreso ogni azione utile per dare una risposta concreta a questi lavoratori e alle loro famiglie. Nelle città di Palermo e Catania lavorano 400 operatori sui 500 totali: in questo modo, si va a colpire ancora una volta, e duramente, la Sicilia. Di ciò il Governo dovrà assumersi tutte le responsabilità". Lo afferma la senatrice siciliana del M5S Dolores Bevilacqua.