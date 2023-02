Festival, Coilapesce e Di Martino: "Carla Bruni ci ha detto subito sì"

Il duetto con Carla Bruni nella serata delle cover? "Abbiamo deciso prima di fare 'Azzurro', poi l'abbiamo contattata tramite la nostra casa discografica e lei ci ha detto subito di sì. Ascolta le nostre canzoni. Non c'è voluto tanto per convincerla". Lo ha detto Antonio Di Martino del duo Colapesce-Dimartino, nel corso della conferenza stampa di Sanremo.

"Ci ha detto che è contenta di cantare questa canzone che in Francia è molto conosciuta", ha rivelato, prima di far ascoltare alla stampa un messaggio audio di Carla Bruni: "Ciao sono all'aeroporto, sto per prendere l'aereo. Sono felice di arrivare e di cantare con voi".