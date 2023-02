Maltempo: a Ispica il torrente Cozzo Muni in piena, disagi a Pozzallo

A Ispica piena nel torrente “Cozzo Muni”: la violenza dell’acqua sta rischiando di far rompere gli argini. Il litorale di Santa Maria del Focallo aggredito dal forte moto ondoso del mare e dalle acque che dall’entroterra si sono riversate, senza alcun controllo, verso la costa. Le campagne e le strade rurali sono allagate e impraticabili. In contrada Graffetta si è verificata la caduta di alcuni alberi che hanno ostruito le carreggiate. Chiuse le strade secondarie mentre la viabilità è garantita in quelle principali. Disagi contenuti a Pozzallo ma la situazione è attenzionata dalla Protezione civile comunale.