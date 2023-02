Pallamano, serieB Drago: Handball Scicli Social Club e Agriblu faccia a faccia nel big match della 5^ di ritorno

Dopo la pausa dello scorso weekend si torna a giocare. Handball Scicli Social Club e Agriblu Scicli faccia a faccia nel big match della quinta giornata di ritorno nel campionato di serie B Drago. Solo tre punti in classifica separano le due compagini sciclitane: i gialloverdi di Luigi Ciavorella occupano la seconda posizione, in condominio con l’Alcamo con 16 punti, mentre, i biancazzurri di Agostino Tilotta sono terzi con 13 punti. In questa gara si assegnano, quindi, punti pesanti in vista del prosieguo del campionato, in cui i ragazzi gialloverdi non vogliono mollare la seconda piazza e gli avversari sono motivati per chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

Per questa importante gara sono stati designati come arbitri Sergio Bozzanga e Nunzio Bertino, con l’assistenza di Rocco Campailla, in qualità di commissario.

Fischio d’inizio alle 19,00.

Partita ovviamente che non dovrebbe mancare di offrire spettacolo tra due squadre che occupano la parte nobile della classifica, capaci di giocare una buona pallamano.

I gialloverdi padroni di casa vengono da una sconfitta subita sul campo dell’Alcamo e, quindi, ce la metteranno tutta per invertire subito la rotta e per rifarsi, ricordando la partita di andata che fu disputata al Pala Tricomi di Rosolini, per l’improvvisa impraticabilità del campo reso scivoloso dalla condensa, in cui uscirono sconfitti di misura. I biancazzurri ospiti vogliono bissare il secondo successo di fila per avvicinarsi alla vetta della classifica, o quantomeno, consolidare l’attuale posizione.

La compagine gialloverde in queste due settimane ha lavorato con lo spirito giusto per ritrovare l’equilibrio tattico e recuperando alcuni atleti che avevano accusato problemi muscolari nelle precedenti gare. Sarà importante tenere alta l'attenzione e la concentrazione per conquistare tre punti preziosi, cercando di fare meno errori possibile.

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale 85 di Tele Tris e sulla pagina social di Figh Area 9 Sicilia.