Stefano Bonaccini sabato 11 per la prima volta a Ragusa

“Il PD è nato per dare rappresentanza all’Italia del lavoro e per promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. Un grande partito di sinistra e popolare, riformista e plurale. Lo abbiamo fondato perché solo una grande forza politica a vocazione maggioritaria può cambiare il Paese”.

In queste tre frasi, con le quali inizia la mozione Bonaccini, è concentrata l’idea di partito che il presidente dell’Emilia Romagna cercherà di portare avanti se dovesse diventare segretario nazionale del Partito Democratico.

Domani, 11 febbraio, il candidato alla segreteria nazionale del PD Stefano Bonaccini sarà in Sicilia per il secondo ciclo di incontri, questa volta nella parte orientale dell’isola.

L’incontro, a Ragusa, è fissato per le ore 17.30, presso l’Auditorium della Camera di Commercio, in piazza Libertà.