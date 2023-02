Partito Democratico, rinviate al 18 e 19 febbraio le convenzioni dei circoli siracusani

Le convenzioni dei circoli del Partito Democratico in provincia di Siracusa, inizialmente previste per l’11 e il 12 febbraio, sono rinviate di una settimana. Lo annunciano il senatore Antonio Nicita e il parlamentare regionale Tiziano Spada. A causa del maltempo, che negli ultimi giorni ha creato disagi nelle province di Siracusa e Ragusa, i rappresentati del Pd hanno chiesto e ottenuto dalla Commissione Nazionale il rinvio di una settimana dei congressi nei circoli, che si svolgeranno il 18 e 19 febbraio.

“Le notizie che ci giungono dai nostri amministratori impegnati sul territorio - affermano Nicita e Spada - parlano di oltre 70 persone sfollate e di problemi in tutta la provincia, compresa la chiusura di diverse strade. Dopo un confronto con il Prefetto e i responsabili della Protezione Civile abbiamo chiesto e ottenuto il rinvio dalla Commissione Nazionale, che esprime la massima vicinanza alla nostra provincia”.

In attesa delle Primarie, previste per il 26 febbraio, il rinvio delle convenzioni è stato deciso anche per le federazioni e i circoli delle altre province siciliane: “La macchina per le convenzioni dei circoli, secondo quanto riferisce la Commissione Provinciale, viene comunque ultimata in data odierna e non subirà ritardi” concludono i due rappresentanti del Partito Democratico.