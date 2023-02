ChocoModfica, salta l'edizione primaverile: si svolgerà dal 7 al 10 dicembre 2023

ChocoModica 2023 si svolgerà dal 7 al 10 dicembre e non più in primavera. La decisione si è resa necessaria a causa della mancata autorizzazione da parte dell’Assessorato regionale dell’agricoltura a poter utilizzare, per una edizione straordinaria primaverile, il contributo concesso nell’esercizio 2022. ChocoModica sarà inserito, come di consueto, nell’elenco delle manifestazioni regionali e calendarizzato come al solito a dicembre, nel ponte dell’Immacolata. Ci scusiamo – hanno dichiarato il Commissario Straordinario, Domenica Ficano, e il Direttore del Consorzio di tutela del cioccolato di Modica, Nino Scivoletto – a nome di tutta l’organizzazione per l’impossibilità di realizzare l’auspicata edizione primaverile.