Volley Modica sul campo della SMI Roma per riprendere il cammino dopo lo stop casalingo con Lecce

Trasferta in terra laziale per la Volley Modica, che sabato, alle 18, sarà di scena al “PalaSport” di Guidonia per affrontare i capitolini della SMI. Un match delicato per il sestetto modicano che dopo la battuta d'arresto di domenica scorsa al “PalaRizza” vuole riscattare la prova non del tutto convincente contro Lecce e riprendere il cammino verso zone di classifica più consone al giovane roster biancoazzurro.

La trasferta romana, non va assolutamente presa sottogamba, perchè la SMI è con l'acqua alla gola e moltiplicherà gli sforzi per cercare di uscire da una posizione scomoda di classifica. Quindi, servirà massima attenzione e un approccio buono alla gara che dovrà essere giocata fino all'ultimo pallone dell'ultimo set senza cali di tensione, senza paura e con il massimo rispetto degli avversari.

“Dopo il k0 di domenica scorsa – spiega coach Giancarlo D'Amico – l'unica strada da percorrere è ripartire più forti di prima, perchè in un campionato di questo livello non bisogna abbattersi per una sconfitta. Già da domani a Roma bisogna tornare ad avere un rendimento tecnico migliore che solo se saremo bravi si tradurrà in bel gioco, quindi mi aspetto subito un riscatto tecnico individuale importante. Contro Lecce – continua – non siamo assolutamente riusciti a imporre il nostro ritmo in una partita dove, siamo stati troppo timidi nelle situazioni di contrattacco nel primo set, abbiamo subito l'emozione negativa nella parte centrale e abbiamo avuto di fonte un sestetto che ci ha aggredito tecnicamente approfittando della nostra poca lucidità. Ora non dobbiamo fermarci, perchè a Roma ci sarà da lottare per il nostro obiettivo come la SMI scenderà in campo per inseguire il suo. Roma è una squadra che già a Modica nella gara di andata ci ha impensierito molto sotto l'aspetto tecnico, sta a noi trovare da subito il percorso che ci porterà a stare meglio in campo e tentare di portare a casa punti pesanti e importanti. Mi aspetto che – conclude Giancarlo D'Amico – la mia squadra riconosca il momento e che abbia in campo la lucidità di pensare a un pallone alla volta senza paura e senza ansia”.