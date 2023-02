Finanziaria regionale, emendamento di Abbate (DC): 4 milioni per nuovo Palasport a Modica

Con un emendamento presentato dall’onorevole Ignazio Abbate, della Democrazia Cristiana, nella finanziaria regionale sono stati inseriti 4 milioni di euro da destinare alla realizzazione di un nuovo Palazzetto dello sport a Modica che sorgerà dove ora esiste l’auditorium di Piazzale Baden Powell, nella zona della cittadella degli Studi, al quartiere Sacro Cuore di Modica. La vecchia struttura, chiusa da tanti anni e oramai fatiscente, verrà demolita e al suo posto realizzato un moderno impianto dedicato alla pallavolo e al basket. Esso sarà dotato di tribune per permettere la disputa dei vari campionati. “In questo modo riusciremo a regalare alla Città una struttura all’avanguardia – commenta l’Onorevole Abbate – che potrà rispondere alla domanda di spazi dove praticare sport che ci arrivano dalle varie società sportive. In particolare, in questo caso, si tratta della nuova casa della pallavolo modicana ma con possibilità di praticarvi altre discipline sportive. Prenderà il posto del vecchio auditorium che a suo tempo fu chiuso forse troppo precipitosamente dagli amministratori locali e che oggi ormai è irrecuperabile da un punto di vista strutturale. Con la costruzione del nuovo palasport si arricchirà sempre di più l’offerta strutturale sportiva modicana visto che grazie ai fondi del PNRR a breve verranno aggiudicati i lavori per il rifacimento del Polisportivo Caitina (calcio e atletica) e del Palazzetto della scherma che diventerà un centro federale altamente qualificato. Ad essi si aggiungono gli interventi di ristrutturazione effettuati negli ultimissimi anni alle due strutture geodetiche della Sorda e di Modica Alta, la realizzazione della Palestra Io Gioco Legale, l’impianto polisportivo della Denaro Papa, i campetti di quartiere di basket e calcetto in varie zone della Città. Tutti interventi che fanno di Modica una delle città più all’avanguardia da un punto di vista delle strutture sportive in tutta la provincia”.