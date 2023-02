Disordini nella partita di Pagani, ai domiciliari due ultrà della Casertana

Arresti domiciliari per i due ultra' della Casertana ritenuti tra i responsabili dei disordini a Pagani, nel Salernitano, prima della partita Paganese-Casertana del 22 gennaio scorso. Carabinieri e Polizia hanno dato esecuzione a ordinanze che applicano le misure cautelari personali dei domiciliari nei confronti dei due tifosi della Casertana, gia' all'epoca dei fatti arrestati in flagranza differita per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale esplodente in occasione di manifestazioni sportive e poi sottoposti alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente in relazione al luogo in cui era stato eseguito l'arresto. Adesso, a seguito di contestazioni suppletive avanzate dai pubblici ministeri titolari delle indagini, coordinati dal procuratore capo di Nocera Inferiore Antonio Centore, in conseguenza delle ulteriori risultanze evidenziate nel corso degli approfondimenti investigativi, ai due destinatari del provvedimento odierno, e' stato contestato anche l'utilizzo di oggetti contundenti, la partecipazione alla rissa scoppiata tra opposte tifoserie, la violenza e le lesioni cagionate, tra gli altri, a un militare dell'Arma con l'aggravante di aver commesso i fatti durante una manifestazione sportiva. I due destinatari della misura sono, inoltre, ritenuti gravemente indiziati di essere gli autori degli atti di devastazione commessi nei pressi dello stadio della Paganese 'Marcello Torre', durante il trasferimento verso il luogo in cui si sarebbe svolta di li' a poco la partita. Secondo quanto ricostruiscono gli inquirenti, i due ultras, brandendo mazze e bastoni e lanciando pietre e oggetti contundenti, avrebbero devastato il contesto circostante procurando danni cospicui alle autovetture in sosta e ai mezzi delle forze dell'ordine intervenute. A poche ore dagli scontri, analoghe misure erano state gia' eseguite a carico degli ultras della Paganese, ritenuti responsabili degli stessi reati, oltre che dell'incendio di un pullman di tifosi della Casertana e del conseguente danneggiamento di un edificio con abitazioni private.