Maltempo, la Cna Sicilia: la Regione dichiari lo stato di calamità

- "L'eccezionale ondata di maltempo che in queste ore ha attraversato la Sicilia sud-orientale sta provocando danni ingenti con devastanti effetti anche sul tessuto produttivo". Cna Sicilia, nel manifestare vicinanza e solidarieta' ai territori colpiti, chiede un immediato intervento del Governo della Regione affinche' si mobiliti tempestivamente per dichiarare lo stato di calamita'. "Siamo di fronte a scenari davvero drammatici - affermano i vertici regionali della Confederazione - rispetto ai quali occorre un impegno comune da parte delle Istituzioni per fronteggiare l'emergenza che stanno vivendo in particolare le province di Messina, Ragusa, Siracusa e Catania. Si solleciti anche un'azione forte ed incisa da parte del Governo nazionale - concludono il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione - in modo da assicurare concreti ed immediati aiuti alle imprese e ai cittadini per i notevoli danni subiti".