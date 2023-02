Monterosso, albero sulla porta d'ingresso: soccorsa famiglia bloccata in casa

I Rangers Europa di Monterosso e la Protezione Civile, insieme ad una squadra dell’Enel hanno soccorso in contrada Montagna una famiglia rimasta bloccata in casa. Per le forti raffiche di vento e per le piogge torrenziali un albero di alto fusto si è abbattuto sulla porta d'ingresso, unica via di uscita dell'abitazione di campagna bloccando la famiglia. L’albero cadendo ha anche abbattuto un palo della luce e tranciato i fili. La famiglia bloccata in casa è riuscita a chiedere aiuto grazie al telefonino e nella zona sono arrivati i soccorsi che hanno liberato la porta d'ingresso dall'albero ed hanno messo in sicurezza la zona e ripristinatoa l'erogazione dell'energia elettrica.

Nella foto di Giovanni Bucchieri la casa in contrada Montagna.