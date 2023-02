Lo spettacolo “Itria” sull'eccidio di Avola selezionato per il Bando di Residenza di Lugano

Lo spettacolo “Itria” di Aurora Miriam Scala, che narra dell’eccidio di Avola del 1968, selezionato per il prestigioso Bando di Residenza della Fondazione Lombardi di Lugano. La giovane e talentuosa attrice e regista siciliana volerà in Svizzera per una settimana. Il debutto di "Itria" in programma ad Avola il 26 febbraio.

Dopo numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso del 2022 nella versione di “corto teatrale”, lo spettacolo “Itria” di Aurora Miriam Scala (Produzione Compagnia Bottega del Pane e con il sostegno della Società Dante Alighieri - Cantone Svitto), è stato selezionato per partecipare al prestigioso Bando di Produzione e Residenza della Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro di Lugano.

Itria è un intenso monologo che racconta una nota vicenda di lotta sindacale siciliana: l’eccidio di Avola.

Il 2 dicembre 1968 uno sciopero pacifico si trasforma in tragedia. Dopo 10 giorni di proteste e nessuna risposta da parte dei proprietari terrieri, i braccianti si decidono per il blocco stradale. Sulla statale 115 irrompe la celere che spara ad altezza d’uomo, ferendo molti presenti e uccidendone due.

Uno di loro è Giuseppe Scibilia, marito di Itria. La vicenda è interamente raccontata dal punto di vista di Itria, questa donna che ha lottato tutta la vita per ottenere verità e giustizia.