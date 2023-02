Si ferma al 'Ferraris' la corsa del Palermo: vince il Genoa con un gol per tempo

Si ferma la corsa del Palermo reduce da 9 risultati utile consecutivi, vince il Genoa grazie al sigillo firmato da Gudmundsson nel primo tempo con un colpo da biliardo e la rete di Jagiello nel lungo recupero finale. Termina 2-0 al Ferraris con la squadra di Gilardino che ritrova il successo dopo aver conquistato un punto nelle ultime due gare. Per la squadra di Corini un passo falso pesante al termine di una prestazione con poche luci. Sono state pochissime le azioni pericolose nell'area dei liguri a parte quella di Soleri nella ripresa con Martinez bravissimo nella respinta sul tiro ravvicinato. Per il Genoa il rimpianto anche di un gol annullato a Gudmundsson a inizio ripresa ma anche un incrocio dei pali colpito dallo stesso giocatore al 33' del secondo tempo. Poi in pieno recupero il gol di Jagiello dopo il perfetto cross di Puscas.