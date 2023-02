Sanremo, tutti in piedi per Carlà e Colapesce 'emula' Roberto Benigni

Teatro Ariston in piedi per il duetto di Colapesce e Dimartino con Carla Bruni sulle note di 'Azzurro', il brano di Paolo Conte reso celeberrimo da Adriano Celentano. I due lasciano l'intro alla voce eterea dell'ex premier dame di Francia, poi i tre cantano insieme il ritornello e avanzano verso la platea che si alza e canta con loro. Mentre Colapesce sale sulle sedie e percorre qualche metro saltando di spalliera in spalliera in quella che sembra una 'citazione' di quanto fece Roberto Benigni a Los Angeles nella notte in cui vinse l'Oscar per 'La vita è bella'. Nel finale della canzone, Carlà rimane di nuovo sola al comando: "Il treno dei miei pensieri, dei desideri, all'incontrario va. Splash!", conclude la Bruni citando il titolo del brano in gara dei suoi due ospiti.