Marijuana e cocaina nascosta in cucina: giovane arrestato a Francofonte

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato un 21enne per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, a seguito di una perquisizione presso il domicilio del giovane, hanno rinvenuto ben occultati nella mobilia della cucina 110 grammi di marijuana, 30 grammi di cocaina e vario materiale per il confezionamento e alcuni bilancini di precisione. Nella circostanza sono stati sequestrati circa 800 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dello spaccio.

L’arrestato, percettore anche di reddito di cittadinanza per il quale è stata richiesta la revoca del beneficio, è stato posto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria.