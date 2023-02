Omicidio a Riposto, donna uccisa a colpi di pistola all'interno di un'auto

Il cadavere di una donna, uccisa a colpi di pistola, è stato trovato stamattina verso le 9 a Riposto, in provincia di Catania. Il corpo privo di vita si trovava all'interno di un'auto, una Suzuki Ignis, in sosta nelle vicinanze del porto. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Giarre. La vittima non è stata ancora identificata. Si tratterebbe di una donna dall'apparente età di 45 anni. Indagini in corso.

(foto Gazzettino on line)