Schillaci (M5s): un milione per riqualificare i rifugi nelle Riserve siciliane

"Un milione di euro per la riqualificazione dei rifugi e delle aree attrezzate nei parchi e nelle riserve siciliane. È quanto prevede una norma a firma della deputata M5S

Roberta Schillaci approvata all'Ars nell'ambito della legge Finanziaria. "Valorizzare queste strutture - dice la deputata - è importante in quanto importanti come luoghi di accoglienza e presidio, per assicurare la prevenzione degli incendi boschivi, per dare ospitalità, primo soccorso, informazioni e servizi connessi alla fruizione del territorio".

La gestione dei rifugi e delle aree attrezzate sarà affidata agli enti del terzo settore. I criteri dell'affidamento saranno stabiliti con decreto assessoriale. Alla copertura economica si provvederà con le risorse del fondo di sviluppo e coesione