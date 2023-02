Modica, previsti disservizi idrici in alcuni quartieri cittadini

Disservizi idrici sono previsti oggi in diverse zone di Modica, a causa di un guasto Enel a ridosso delle sorgente Cafeo, che eroga acqua nei quartieri di Modica Alta, Dente, Modica Bassa, S. Paolo e zone limitrofe. Inoltre, da uno dei serbatoi di Modica Sorda fuoriesce acqua torbida, per cui è stata sospesa momentaneamente l’erogazione che serve i quartieri Tirella e S. Giuliano. I tecnici dell’Enel hanno intensificando i lavori per assicurare il ripristino dell’energia entro la giornata di oggi.