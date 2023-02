Spada (Pd) fa felice Floridia: la Regione finanzia il Palio dell'Ascensione 2023

C'è la mano del deputato all'Ars, Tiziano Spada, del Pd, dietro il salvataggio ed il rilancio del Palio dell'Ascensione di Floridia. Il giovane parlamentare che lavora in stretta sinergia con il sindaco, Marco Carianni, è riuscito a fare inserire nella legge di Bilancio dell'Ars 90 mila euro per uno degli appuntamenti più attesi non soltanto a Floridia, ma dell'intera provincia. Lo scorso anno il Palio si era disputato tra mille fatiche e con risorse esigue, grazie alla generosità di commercianti ed imprenditori del luogo. Per l'edizione del 2023 sarà un evento in grande stile. "E' il primo passo - dice Spada - affinchè il Palio dell'Ascensione diventi legge della Regione. Così ogni anno la manifestazione verrà coperta finanziariamente". Tiziano Spada ha già portato denaro a Floridia, facendo finanziare dalla Regione il completamento del campo sportivo del 'Santuzzo' ed il pallone tensostatico. Opere pubbliche rimaste bloccate per mancanza di risorse finanziarie".