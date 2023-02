Riccardo Gennuso (FI): "Siracusa inserita nel contributo dei Teatri di Pietra"

L’incremento del turismo nel Sud est della Sicilia è stata una delle priorità della campagna elettorale di Riccardo Gennuso (Forza Italia all’Ars). Il giovane parlamentare siracusano a poco più di due mesi dal suo insediamento all’Assemblea regionale siciliana incassa i primi benefici della sua azione politica. E’ riuscito a fare inserire la città di Siracusa, location dove è presente un ‘Teatro di Pietra’ un contributo di 10 milioni di euro da dividere in parti uguali con altri Centri siciliani che hanno le stesse caratteristiche e che nel 2022 hanno superato la soglia di 500 mila presenze turistiche.

“Ho colto al volo la proposta che mi era stata presentata dal collega Cateno De Luca - racconta Riccardo Gennuso dopo la maratona per la legge di stabilità. Sarebbe stato imperdonabile tagliare fuori Siracusa dai ‘Teatri di Pietra’. Tra l’altro - prosegue il parlamentare regionale, secondo i dati dell’Associazione Noi albergatori, le presenze ufficiali nel Siracusano per il 2022 , sono state di 686 mila turisti (con pernottamento) e contiamo di migliorare questi numeri già a partire da quest’anno. Non c’è alcun dubbio che cultura e spettacoli sono un’attrazione per quanti scelgono la Sicilia per le vacanze”.

Per Gennuso avere inserito i 10 milioni nella Finanziaria è la testimonianza che il governo Schifani sta lavorando con serietà allo sviluppo del territorio. “Se poi c’è pure la collaborazione dell’opposizione - conclude Gennuso - vuol dire che è questa la strada maestra da seguire”.