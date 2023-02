Siracusa, arresti domiciliari violati: 4 denunce in un giorno

Nonostante l’intensificazione dei controlli della Polizia di Stato sui soggetti che si trovano agli arresti domiciliari, sono ancora numerosi i casi di violazione del divieto. Talvolta si è accertato che i soggetti si allontanano arbitrariamente dal proprio domicilio per commettere altri reati. Nella sola giornata di venerdì, a Siracusa gli agenti delle Volanti hanno denunciato quattro persone per evasione dai domiciliari.

Il Questore Sanna: “L’impegno degli uffici operativi della Questura aretusea e dei Commissariati della Provincia è costante nel contrastare tali gravi violazioni. Lo stesso discorso vale anche per il rispetto delle misure di sicurezza e delle misure prevenzione, quali la sorveglianza speciale, il divieto e l’obbligo di soggiorno. Ogni violazione è sottoposta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per le opportune determinazioni.”