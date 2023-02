Trapani, oltre 100 furti su auto: presunto autore arrestato dalla Polizia

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Trapani, ha tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani, il presunto autore di numerosissimi furti - si contano più di 100 episodi - su autovetture in sosta, consumati negli ultimi mesi.

Gli agenti della Polizia di Stato, attraverso un'accurata visione dei dati tratti dai sistemi di videosorveglianza estrapolati a seguito degli episodi criminosi e mediante servizi notturni sul territorio, lo hanno identificato, nonostante agisse sistematicamente con il volto travisato. Nel corso di alcune perquisizioni effettuate nell'abitazione, l'uomo è stato trovato in possesso di un'impressionante quantità di documenti, carte di credito, attrezzature ginniche, orologi, occhiali e indumenti vari, ritenuti bottino di furti. Il trentacinquenne trapanese, con precedenti di polizia, al termine delle incombenze, è stato rinchiuso nel carcere di Trapani: dovrà rispondere delle accuse di furto e ricettazione.Sono in corso accertamenti sul materiale sequestrato, al fine di poterlo restituire ai legittimi proprietari.