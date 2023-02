Catania, tentano un furto alla zona industriale: quattro arresti della Polizia

Nel corso della mattina dello scorso 8 febbraio, la Sala Operativa della Questura di Catania inviava due Volanti presso un capannone della Zona Industriale, in via Cosimo Mollica Alagona, ove veniva segnalata la presenza di tre soggetti sospetti notati, attraverso le telecamere di sicurezza installate sul perimetro dell’azienda, nell’atto di forzare una porta di accesso alla struttura; le immagini erano state visionate in tempo reale dal titolare dell’azienda – da cui era partita la segnalazione – e da personale della vigilanza privata.

Gli equipaggi, giunti sul posto, cinturavano la zona, venendo collaborati da personale del Nucleo Moto Volanti ed anche da una pattuglia della Polizia Stradale di Lentini, e individuavano – dinanzi all’ingresso – una vettura con un uomo al suo interno che guardava in direzione dell’azienda. L’uomo veniva quindi sottoposto a controllo, e proprio in quel frangente gli operatori di una delle Volanti impegnate notavano i tre soggetti originariamente segnalati nell’atto di scavalcare un muro di cinta dell’azienda per darsi alla fuga. Venivano intercettati e arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso, ed accompagnati in Questura per gli ulteriori accertamenti: tre dei quattro fermati avevano diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, e due di loro risultavano anche essere sottoposti alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno. In ragione dei numerosi precedenti specifici e delle condotte poste in essere dai fermati, si procedeva anche ad effettuare delle perquisizioni presso i rispettivi domicili, rinvenendo una pistola a salve, priva di tappo rosso, che veniva sequestrata per effettuare i successivi accertamenti.

Nel corso delle attività, nelle vicinanze dell’abitazione di uno dei fermati, gli agenti rivenivano peraltro quattro auto rubate nei giorni delle festività Agatine. Le auto venivano restituite ai legittimi proprietari.

I quattro sono stati posti agli arresti domiciliari.