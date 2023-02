Siracusa, gara difficile a Taormina. Il Dg Di Natale: rispetto ma nessun timore per l'avversario

Altro scontro diretto, altra “finale” da vincere. Dopo la bella vittoria interna contro il Modica, nuovo ostacolo difficile sulla strada del Siracusa, ospite domani del Taormina. La gara inizierà alle 15 e sarà valida per la sesta di ritorno del campionato di Eccellenza. “Incontro complicato – le parole del direttore generale Mauro Di Natale (nella foto) - con una delle compagini che lotta a pieno titolo per la vittoria finale. Noi dirigenti, insieme ai tifosi, siamo stretti attorno alla nostra squadra che, dopo la splendida vittoria sul Modica, ha ulteriormente rilanciato le proprie ambizioni. Siamo consapevoli che ogni partita è difficile poiché rappresenta un’ulteriore tappa di avvicinamento alla fine del campionato, con le gare che diminuiscono sempre più così come le possibilità di recuperare eventuali passi falsi. Le difficoltà – aggiunge il dirigente azzurro - rappresentano uno stimolo maggiore per i nostri giocatori per moltiplicare le proprie forze e mettere in campo, oltre alle loro indubbie qualità tecniche e tattiche, anche la determinazione e la grinta, che sono necessarie per potere avere ragione di qualsiasi avversario. Il Taormina è una squadra che può vantare, oltre a delle individualità di categoria superiore, anche un’ottima organizzazione di gioco, grazie alla competenza del proprio tecnico. Pertanto, grande rispetto dell’avversario, ma nessun timore, nella consapevolezza di affrontare un’altra finale, con la certezza di una dirigenza ricompattata e dai programmi ambiziosi, riconfermati nel corso della settimana, e che gode dell’incondizionato appoggio dell’intera città che sempre più si sta avvicinando alla società, apprezzando la serietà e la competenza – conclude il dg - delle diverse componenti societarie nei settori tecnico-sportivo ed amministrativo”.

La gara sarà trasmessa in diretta sui canali social del Asd Città di Taormina e condivisa sulla pagina facebook ufficiale del Siracusa Calcio. Sarà possibile seguirla anche in tv su Sesta Rete, canale 81 del digitale terrestre.