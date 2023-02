Maltempo, i Comuni di Vittoria e Acate chiedono lo stato di calamità

Dopo il maltempo che negli ultimi giorni ha imperversato su tutta la provincia di Ragusa, il Sindaco Francesco Aiello e la Giunta Comunale hanno chiesto lo stato di calamità naturale per i danni registrati in città e specialmente nelle aziende agricole e serricole del territorio. La quantità di pioggia che è caduta in due giorni, ha completamente inondato le campagne della fascia costiera distruggendo le produzioni serricole in un momento cruciale della stagione agraria. I danni sono ingenti. Il sindaco Francesco Aiello avanza una precisa richiesta: “Occorre dichiarare lo stato di calamità per tutti i territori colpiti, soprattutto definire il quadro completo del disastro che ne è conseguito, sia per le infrastrutture urbane sia per le aziende colpite al fine di avanzare le richieste di indennizzo. Ci stiamo coordinando con i sindaci delle aree interessate che insistono nelle Province sud-orientali dell’isola. Il carico idrico rilasciato dal ciclone ha causato violente inondazioni di alcune aere agricole della fascia trasformata a causa anche di un improvvido accumulo nella Diga Ragoleto che sembra avere riversato grandissime quantità di acqua accumulata sulle aree di agricoltura intensiva di Macconi, di Acate e Gela. L’intasamento e l’esondazione del Fiume Ippari ha altresì allagato brutalmente l’intera area di Cammarana sommergendo decine di ettari di serre e di coltivazioni arboree. Esprimo la vicinanza mia e dell’amministrazione a tutti gli imprenditori e i produttori agricoli colpiti da questa calamità. L’amministrazione comunale si impegnerà a sostenere le rivendicazioni di quanti hanno subito danni in un momento delicato della campagna agraria”- ha concluso il Sindaco Aiello, ospitando la conferenza dei sindaci, già concordata con i sindaci dei territori maggiormente convolti dagli eventi calamitosi, e dei produttori agricoli, che si svolgerà nella sala conferenze dell’Emaia, (già adibita a centro vaccinazioni anticovid) alle ore 18 di martedì 14 febbraio 2023. Anche la giunta comunale di Acate chiede la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Intanto è attesa per domani 12 febbraio la visita nel territorio dell’Assessore regionale per le Politiche agricole e Forestali, Luca Sammartino, che visiterà alcune aree colpite dal ciclone.