Furto in sala Slot a Palermo, rubata macchina cambio monete

Un furto con effrazione è stato messo a segno nella notte a Palermo, in via Iandolino nella zona di Partanna-Mondello, dove i ladri hanno forzato la porta d'ingresso e fatto irruzione all'interno di una sala slot. I malviventi hanno rubato una macchina che scambia le monete e le converte in gettoni per la slot machine, al suo interno vi era una somma superiore ai 2.000 euro. Un oggetto estremamente pesante, tanto da far pensare a un vero e proprio commando organizzato. I ladri hanno svuotato le casse e portato via dell'altro denaro, quindi hanno fatto perdere le proprie tracce. Al vaglio dei Carabinieri, che si occupano delle indagini, le videocamere di sorveglianza della zona, mentre quella della sala slot e scommesse non era al momento in funzione.