Muro si sabbia sulla Portopalo - Pachino, circolazione a rischio

La strada provinciale Portopalo - Pachino è a fortissimo rischio per gli automobilisti. Stamane, nonostante sia tornato il sole, nessuno ha provveduto a rimuovere il muro di sabbia che si è riversato sulla strada a causa delle fortissime mareggiate. Critica la situazione nel tratto di fronte la spiaggia di Morghella. I due Comuni non hanno neppure provveduto a mettere la segnaletica per segnalare i rischi. Lavori che toccano ilo Libero Consorzio di Siracusa, ex Province. E meno male che le amministrazioni di Portopalo e Pachino , dicono di lavorare in silenzio. Troppo silenzio.