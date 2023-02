Calcio di Eccellenza. Il Modica ospita la Jonica per dimenticare il "tonfo" in classifica dopo Santa Croce e Siracusa

Il Modica torna a giocare al Vincenzo Barone dopo le due trasferte consecutive di Santa Croce e Siracusa conclusesi con altrettante sconfitte che hanno causato un tonfo in classifica, fino al quarto posto, ultimo utile per i play off. Quello che preoccupa è, però, la mancanza di carattere della squadra apparsa nervosa e disunita malgrado un organico che, almeno sulla carta, è di serie superiore. Molte critiche, durante la settimana, sui social. I tifosi si aspettano uno scatto d'orgoglio per difendere, almeno, una posizione da play off. Per la partita con la Jonica (calcio d'inizio alle 15) mister Rigoli ha convocato ventuno calciatori al termine dell'allenamento di rifinitura.

Portieri:

Incatasciato, Misseri G.

Difensori:

Aquino, Butera, Carpinteri, Firetto, La Cognata, Musso, Scrugli, Vindigni

Centrocampisti:

Ancione, Coria, Misseri S., Pappalardo, Pellegrino, Sangarè

Attaccanti:

Agodirin, Falco, Lorenzo, Mincica, Pozzebon.