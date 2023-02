La Volley Modica delude a Guidonia: contro SMI Roma arriva la seconda sconfitta consecutiva

SMI Roma 3

Avimecc Volley Modica 1

Parziali: 25/16, 20/25, 25/21, 25/22

SMI Roma: Alfieri 5, Sablone, Mercanti 5, Alessandro Cicchinelli, Antonucci 9, Coggiola, Rossi 22, Rosso 16, Acconci, De Fabriitis 10, Recupito (L1), n.e.: Barobne (L2), Simone Cicchinelli, Cieslak. All. Mauro Budani, Ass. Fabio Cristini.

Avimecc Volley Modica: Raso 3, Capelli 20, Putini 1, Chillemi 12, Quagliozzi 15, Firringieli, Princi 1, Garofolo 4, Petrone, Nastasi (L1), n.e.: Turlà, Aiello (L2), Saragò. All. Giancarlo D'Amico, Ass. Enzo Di Stefano.

Arbitri: Alessandro Oranelli di Spoleto e Deborah Proietti di Perugia

Seconda sconfitta consecutiva per l'Avimecc Volley Modica che dopo lo stop interno con Lecce si arrende in quattro set anche sul campo della SMI Roma.

Al Palazzetto dello Sport di Guidonia, il sestetto di coach D'Amico è sceso in campo con troppi alti e bassi permettendo così alla formazione capitolina di conquistare tre punti pesantissimi per la loro anemica classifica.

Approccio al match da dimenticare per il sestetto modicano che sbaglia molto in tutti i fondamentali ed è costretto subito a inseguire (8/4) gli avversari. A nulla servono i richiami di D'Amico perchè Roma non arretra di un millimetro e a metà frazione allarga la forbice del punteggio (16/9). Rossi e Rosso sono precisi sottorete e con la difesa biancoazzurra che non riesce a recuperare palloni giocabili, per i giallorossi è fin troppo facile gestire il vantaggio (13/21) e chiudere il parziale d'apertura con un facile 25/16 che è la cartina tornasole di quanto successo in campo.

Al cambio di campo si aspetta la reazione modicana che arriva puntuale. Il gioco dei biancoazzurri diventa più fluido, Capelli e Chillemi entrano nel vivo del gioco e i risultati dopo una prima fase di sostanziale equilibrio (8/7) sono evidenti. Le bocche di fuoco penetrano nella difesa romana e un parziale di 6/9 porta avanti (16/14) il sestetto della Contea, che resiste al ritorno della formazione di coach Budani (18/21) e ristabilisce la parità dei set con la conclusione vincente dalla seconda linea di Riccardo Capelli che firma il 20/25.

La terza frazione di gioco inizia sulla falsariga del set precedente. I giallorossi di casa si portano avanti 8/6, ma i siciliani restano in scia e con un break di 6/10 a metà parziale sono avanti di 2 (14/16). Questa volta Roma non lascia scappare i modicani e dopo aver recuperato il piccolo gap entra nel rettilineo finale avanti di 1 (21/20). Modica questa volta spegne la luce e i padroni di casa ne approfittano per chiudere il set 25/21 e conquistare il primo dei tre punti in palio.

L'Avimecc accusa il colpo e Roma è in agguato per cercare di approfittarne. Laziali subito avanti 8/4 a inizio della quarta frazione e Modica che si aggrappa a Capelli e Chillemi per restare in partita. Il sestetto di Budani tiene a distanza Nastasi e compagni (16/12), che non mollano e nelle fasi finali con un parziale di 9/4 rimettono il muso avanti nel punteggio (21/20). Quando il tiebreak sembra ormai dietro l'angolo i padroni di casa piazzano il colpo di reni decisivo e con un controbreak di 1/5 murano la conclusione di capitan Chillemi e con il punteggio di 25/21 in poco meno di due ore conquistano il primo successo pieno del girone di ritorno e portano a casa tre punti essenziali per la loro classifica.

Per l'Avimecc Volley Modica, invece, arriva la seconda sconfitta consecutiva che lascia l'amaro in bocca in tutto l'ambiente e allontana la formazione modicana dall'obiettivo play off che ora diventano difficili da raggiungere.