Lampedus'amore: l'Associazione Occhi Blu ospite alla Bit di Milano fino al 14

L'Associazione Occhiblu sarà presente alla Bit di Milano, in programma fino al 14 febbraio, ospite dell'Hub Turistico Lampedusa (Padiglione 3, stand A67). Il presidente Filippo Mulè coglierà l’occasione per comunicare i primi dettagli dell’ottava edizione di Lampedus’amore – Premio internazionale Cristiana Matano, in programma a Lampedusa dal 6 all’8 luglio.

Dal 2016 l’associazione Occhiblu rende omaggio all’isola mediterranea, alle sue bellezze, alla sua generosità e alle sue emergenze, organizzando il Festival “Lampedus’Amore-Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano”. Tre giorni, come sempre, affollati di artisti di differenti campi dell’arte e dello spettacolo, e ricchi di eventi il cui obiettivo è quello di tenere viva l’attenzione su un territorio di confine, ricordando l’impegno della giornalista Cristiana Matano, che si è spenta a soli 45 anni e che riposa proprio a Lampedusa.

Tra le tappe di avvicinamento a quello che è ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate lampedusana, anche il tradizionale corso di formazione giornalistica (Lampedusa, 20/22 marzo), in collaborazione con il corpo docente isolano, Amnesty International, l’Ordine dei Giornalisti e il Parlamento Europeo. Protagonisti gli studenti delle Pelagie, i cui migliori elaborati verranno premiati durante la serata finale della manifestazione. Nel frattempo, continuano ad arrivare le domande di partecipazione al Premio giornalistico (bando e informazioni su www.occhibluonlus.com): per candidarsi c'è tempo fino al 31 maggio.