Marsala, da lunedì 13 riapre il reparto di Ortopedia all'ospedale Paolo Borsellino

Da lunedì 13 Febbraio verrà riaperto il reparto di Ortopedia presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Il reparto sarà dotato di 6 posti di degenza ordinaria e di altri 4 posti per pazienti covid ASINTOMATICI. "Desideriamo ringraziare il Commissario dell’Asp Massimo Spera – affermano il sindaco Massimo Grillo e il presidente del consiglio comunale di Marsala Enzo Sturiano - che ha mantenuto l’impegno preso pochi mesi fa e che sta dimostrando ancora una volta di tenere conto di quanto da noi rappresentato, nonché di saper rispondere alle esigenze del territorio in modo pragmatico e tempestivo. Con il

ritorno del reparto di Ortopedia, l’Ospedale di Marsala si appresta a tornare pienamente funzionante. Nelle prossime settimane - aggiungono sindaco e presidente - chiederemo di avviare una ricognizione completa delle lunghe liste d’attesa che a causa del covid si sono create nel frattempo nei vari reparti. Infine, promuoveremo un Consiglio Comunale aperto per fare il punto sulla situazione sanitaria nella nostra città”.