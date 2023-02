Insospettabile commerciante sorpreso a spacciare a Melilli: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Melilli hanno denunciato un 52enne del luogo per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare i militari, dopo aver notato uno strano “via vai” di soggetti conosciuti come assuntori di sostanze stupefacenti dall’abitazione dell’uomo, un commerciante incensurato, eseguivano una perquisizione domiciliare dove, sul tavolo della sala da pranzo, venivano rinvenuti e sequestrati 5 grammi di cocaina suddivisi in 23 capsule termosaldate, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e circa 100 euro in banconote di vario taglio verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato deferito all’A.G. aretusea.